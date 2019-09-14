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  14 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Арыси во время очистки склада от боеприпасов произошёл взрыв, четверо военных ранены

CA-NEWS (KZ) -  В Арыси при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошёл хлопок, сообщает сайт Министерства обороны РК.

"В результате 4 военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения", – говорится в сообщении.

Их доставили военным бортом в военный клинический госпиталь Министерства обороны РК в Алматы. Военная полиция проводит проверку.

"Безопасности мирных жителей ничего не угрожает, ситуация находится под контролем", – заверили в министерстве.

По их информации, основная часть фрагментов боеприпасов находится на территории воинской части и не представляет опасности для мирных жителей.

"Работа военнослужащих внутри воинской части по сбору и ликвидации фрагментов боеприпасов требует определённого времени. Мы просим доверять официальным источникам и не распространять не подтверждённую информацию", – пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо обратиться по номеру 102, никаких действий самостоятельно не предпринимать.

1 июля в Арыси военные приступили к утилизации фрагментов боеприпасов. Они предупредили, что в городе будут слышны хлопки.

Напомним, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых двое военнослужащих, погибли. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.

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