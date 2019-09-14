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  14 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

CA-NEWS (KZ) -  Суд Казахстана приговорил к длительному заключению семерых граждан Таджикистана. Их обвинили в организации террористической группы и подготовке терактов в Алма-Ате, передает информационный портал Today.kz.

Осужденные признали, что ими руководил некий духовный лидер по имени «Шахамад», находящийся на территории Афганистана. С декабря 2018 года по январь 2019 года преступники готовили взрывы в зданиях Иверско-Серафимовского монастыря и «АТФБанка».

Во время обысков по месту их временного проживания сотрудники правоохранительных органов нашли пистолет ПМ, патроны, гранату Ф-1, обрез охотничьего ружья и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Суд приговорил мужчин к различным срокам наказания – от 12 до 18 лет лишения свободы.

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