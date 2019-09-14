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  14 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уволенный после видео в Instagram казахстанский чиновник стал советником

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, который в конце июля был снят с должности акима Шымкента после видео из Лондона, сообщила пресс-служба главы правительства.

"Распоряжением премьер-министра Казахстана Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен советником премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Абдрахимов, которому 44 года, был назначен на должность акима (мэра) Шымкента (город на юге Казахстана) в июне 2018 года. В июле 2019 года Абдрахимов опубликовал на своей странице в Instagram видео из Лондона, откуда передал привет своим подписчикам, но отметил, что "все равно" любит Казахстан больше. Ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях, некоторые пользователи обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее. Позже он заявил, что был в Лондоне в командировке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Абдрахимова от должности, а руководитель администрации главы государства Крымбек Кушербаев заявил, что Абдрахимов исчерпал кредит доверия, который был ему оказан, сообщает yunews.kz.

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