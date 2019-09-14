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  14 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Солист Рамштайн Тилль Линдеманн снял новый клип в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  13 сентября состоялась официальная премьера нового клипа Steh auf, которую представил солист группы Рамштайн Тилль Линдеманн.

Съемки видео проходили в Казахстане весной этого года с привлечением местной группы каскадеров. Казахи выполняли трюки с лошадьми на базе в Иссыке, сообщили местные СМИ.

В трюковых сценах задействовано 16 человек. Также в клипе принял участие известный актер из Голливуда Петер Стормаре. Основной сюжет происходит в красной комнате и лишь к концу видео появляется казахская степь с лошадьми и наездниками.

За два часа клип посмотрели более ста тысяч зрителей.

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