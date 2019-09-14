В Узбекистане информацию об уровне радиации сделают доступной для общественности

Озёрная система Айдаркуль

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки, позволяющая получать информацию об уровне радиации в режиме онлайн.



В июне на общественное обсуждение был вынесен проект постановления Кабмина, предусматривающий внедрение Комплексной программы по созданию и организации деятельности Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО) на 2020–2024 годы, сообщает UzNews.uz.

Система будет представлять собой посты автоматического замера загрязнения атмосферного воздуха, которые будут расположены по всей республике. Вся информация будет поступать в режиме онлайн на электронную экологическую карту, доступ к которой будет у всех желающих. Это позволит открыто следить за состоянием окружающей среды и вовремя получать информацию о возможных экологических угрозах.

По словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, генерал-майора Абдуллы Кулдашева, проект постановления в настоящее время находится на рассмотрении Кабмина и в течение месяца ожидается его утверждение.

«После публикации на сайте СОВАЗ первоначального варианта в документ были внесены необходимые изменения и усовершенствования: постановление откорректировано в соответствии с законодательными актами», – отметил Кулдашев.

Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за естественным радиационным фоном и радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на территориях, где расположена АЭС.

Подобные системы радиационного мониторинга существуют во всех странах, где расположены объекты атомной промышленности. К примеру, на территории Беларуси функционирует пять автоматизированных систем контроля радиационной обстановки: четыре — в зонах влияния АЭС соседних государств, а пятая — в районе строящейся Белорусской атомной электростанции. Кроме того, сайт www.rad.org.by предоставляет оперативную информацию о радиоактивной обстановке ежедневно, а на www.nsmos.by публикуются результаты радиационного мониторинга, годовые и квартальные отчеты.

Один из источников информации о радиационной обстановке в России — это Единая государственная автоматизированная система мониторинга. Сервис собирает данные станций по всей стране, в том числе от Росгидромета и «Росатома», и отражает их на карте.

Ещё один источник по мониторингу радиоактивности окружающей среды – The Radioactivity Environmental Monitoring — это служба Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии. На ее сайте можно получить информацию об уровне радиоактивности окружающей среды не только в Европе, но и на американском континенте.

Другая аналогичная служба — отделение Radiation Network. Это американская сеть с «филиалами» в Европе, Японии, Южной Америке и Австралии, которая собирает показания счетчиков Гейгера от частных лиц с автоматической загрузкой данных на веб-сайт в режиме реального времени.

Также в США действует сервис Агентства по охране окружающей среды - EPA Radnet Gross Data. Показания по замерам передаются «почти в реальном времени» и обновляются несколько раз в день. Чтобы получить доступ к графикам с данными за последние месяцы, следует нажать на станцию на карте и перейти по появившейся ссылке.

Есть также сервис Radmon.org, который существует за счет энтузиастов, передающих данные со своих счетчиков Гейгера на сайт по всему миру.

Информационная открытость позволяет избежать недомолвок и необоснованных подозрений по поводу возможного влияния АЭС на природу.

Поэтому особенно важно, что с принятием Единой государственной системы прогнозирования, раннего выявления и реагирования на радиационные аварии и мониторинга радиационной обстановки население республики будет оперативно получать объективные данные о радиационной обстановке в зоне первой в Узбекистане АЭС.