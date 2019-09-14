СМИ: находящуюся в реанимации российскую актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало

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- 15:16, 14 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - Врачи диагностировали парез правой части тела у актрисы Анастасии Заворотнюк, у неё парализована правая рука, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Нейрохирурги готовы сделать операцию, но боятся, что она может привести к осложнениям.
Ранее нейрохирург Александр Тушев поведал, что у Заворотнюк 3- или 4-я стадия рака мозга. Прогнозы очень печальные, продлить жизнь артистке может только химиотерапия или лучевая терапия. Средняя продолжительность таких пациентов составляет от 8 месяцев до года, передает mk.ru.
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее подтвердил тяжелое состояние Заворотнюк. Он призвал молиться за спасение артистки. Об этом он заявил в комментариях к своему посту в Instagram.
«У неё последняя степень рака мозга», — сообщил новость Андрей Разин в ответ на вопросы его подписчиков о здоровье Заворотнюк.
Тем временем продолжают поступать сообщения о введении Заворотнюк в состояние медикаментозной комы из-за опухоли. Концертный директор певицы Стас Христов опроверг госпитализацию Заворотнюк, однако о её критическом состоянии утверждают сразу несколько источников.