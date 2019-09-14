В одном из лагерей в Сирии живут почти 600 таджикских женщин и детей

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CA-NEWS (TJ) - Неназванный источник в правительстве Таджикистана 12 сентября рассказал, что в сирийских лагерях для беженцев сейчас живут 575 таджикских женщин и детей, они члены семей боевиков, которые несколько лет назад вступили в ряды крупной террористической организации, сообщает «Озоди».

Основная часть таджикских граждан находится в лагере «Аль-Хол» в сирийской провинции Хасакия.

Приблизительно, там примерно 90 женщин и более 450 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Известно, что несовершеннолетние, в основном, сироты. Представитель кабмина отметил, что информация по численности неточная, таджиков может быть больше.

11 сентября эксперты ООН по Сирии сообщали о том, что дети и женщины в лагерях живут в нечеловеческих условиях. Тысячи несовершеннолетних не имеют никаких документов.