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  14 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В одном из лагерей в Сирии живут почти 600 таджикских женщин и детей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Неназванный источник в правительстве Таджикистана 12 сентября рассказал, что в сирийских лагерях для беженцев сейчас живут 575 таджикских женщин и детей, они члены семей боевиков, которые несколько лет назад вступили в ряды крупной террористической организации, сообщает «Озоди».

Основная часть таджикских граждан находится в лагере «Аль-Хол» в сирийской провинции Хасакия.

Приблизительно, там примерно 90 женщин и более 450 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Известно, что несовершеннолетние, в основном, сироты. Представитель кабмина отметил, что информация по численности неточная, таджиков может быть больше.

11 сентября эксперты ООН по Сирии сообщали о том, что дети и женщины в лагерях живут в нечеловеческих условиях. Тысячи несовершеннолетних не имеют никаких документов.

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