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  14 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане живёт мужчина, который не чувствует удары током

CA-NEWS (TJ) -  Житель таджикского города Вахдат может пропустить через себя электрический ток без вреда для здоровья, сообщает телеканал «МИР 24».

Голыми ногами в железный таз Сайфулло Олимов встает без всякого страха, закидывает электрическую переноску и с помощью лабораторного автотрансформатора поднимает напряжение. Чтобы доказать прозрачность эксперимента, к переноске подключает тестер, который демонстрирует уровень напряжения. Прибор показывает 246 вольт, вода кипит, если в нее опустить палец, человек может скончаться на месте.

Но Сайфулло Олимов ничего не чувствует. Выходит из воды только, когда она готова закипеть, чтобы не было ожогов.

«В 1988 году в моей жизни произошел страшный случай. Было 12 часов ночи, я опал в аварию и потерял память на семь часов. Когда пришел в себя, никакой боли не чувствовал. На следующий день я пошел на работу. В те годы я работал звукооператором на свадьбах. У хозяев свадьбы в комнате были оголенные провода. Я по старой привычке провел по ним тыльной стороной ладони, но ничего не почувствовал, тогда я и узнал о способностях», – вспоминает житель города Вахдат.

Узнал, но не поверил, приехал домой, провел первый в жизни эксперимент: наполнил таз водой, положил туда голые провода, попросил жену пустить ток, но ничего не почувствовал. Так уже более 30 лет. Притронувшись к проводам трансформатора, Сайфулло может с точностью определить напряжение.

«Живой организм – это импульсная система. Носителем его является центральная нервная система. Если мужчина, получивший высокое напряжение, не травмируется, то, скорее всего, напряжение снизило чувствительную особенность его организма», – полагает преподаватель биологии и химии Абидова Джамиля.

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К способностям добавились и новые обязанности. Теперь Сайфулло помогает соседям чинить электричество и бытовую технику.

«Когда у нас отключается свет или что-то перестает работать, мы сразу зовем Сайфулло. Первое время мы были в шоке: он засовывал палец в розетку и патрон и ничего не чувствовал. Мы сначала боялись, потом привыкли. Однажды в городе был обрыв провода высоковольтной линии. Сайфулло просто подошел, голыми руками все собрал и завернул, чтобы никто не пострадал», – рассказывает житель города Вахдат Искандар Холназаров.

Через себя Сайфулло пропускает до 2500 вольт, не чувствует укусы пчел, никогда не мучается головной болью. Ежедневно мужчина по несколько часов занимается спортом, а в будущем хочет принять участие в конкурсе людей с необычными способностями.

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