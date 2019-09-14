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  14 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) -  Афганский спецназ зачистил уезд Янги-Кала, расположенный в провинции Тахар на границе с Таджикистаном, от боевиков радикального движения "Талибан", сообщает министерство обороны страны.

Ранее со ссылкой на телеканал Tolo News и местные власти сообщалось, что во вторник талибы захватили афганский уезд Янги-Кала. По словам представителя местного губернатора, в ходе столкновений было убито 28 талибов. Боевики смогли захватить уезд после того, как оттуда ушли афганские силы. Так военные пытались избежать потерь среди мирного населения. При этом талибы не сумели достичь центральных районов уезда, передает 13 сентября РИА Новости.

"В результате операций сил коммандос корпуса специальных операций уезд Янги-Кала провинции Тахар был зачищен от талибов", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере ведомства.


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