Заседание Экономического совета СНГ в Ашхабаде завершилось

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 13 сентября состоялось 83-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, форум, организованный в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году, собрал представителей Исполнительного комитета СНГ, правительств стран-участниц Содружества, руководителей профильных министерств и ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.

В ходе форума были обсуждены приоритетные направления межгосударственного торгово-экономического партнёрства, а также вопросы укрепления нормативно-правовой базы взаимовыгодных контактов между странами-членами Содружества. Одной из главных тем стал проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств, разработка которого была инициирована туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

Заседание в расширенном формате предварила встреча руководителей глав делегаций в узком формате, в рамках которой согласован пакет документов, включенных в Повестку дня, а также ряд организационных вопросов.

В рамках заседания также были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Основных направлений развития радионавигации на 2019-2024 годы. Данный план призван повысить надёжность навигационного обеспечения как одного из важнейших факторов поддержания высокого уровня транспортной безопасности.

Участники заседания также обменялись мнениями о ходе выполнения Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года и Плана мероприятий по её реализации, положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, решений Экономического совета Содружества Независимых Государств от 21 июня 2019, а также по вопросам деятельности Электроэнергетического Совета СНГ в 2015–2018 годах и др.

По итогам состоявшегося обсуждения вопросов, вынесенных на повестку дня, был подписан ряд документов.