Россия и Узбекистан проведут международный семинар по ядерной энергетике

CA-NEWS (UZ) - Развитие атомной отрасли Узбекистана обсудят Россия и Узбекистан на семинаре, запланированном в рамках 63-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 14 сентября сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Семинар запланирован на 17 сентября. Россию будет представлять госкорпорация «Росатом», а со стороны Узбекистана переговоры будет вести посольство страны. Также на встрече будут присутствовать делегации зарубежных стран, международные эксперты и руководство МАГАТЭ.

В МИДе Узбекистана отметили, что развитие атомной энергетики страны впервые будет обсуждаться в подобном формате.

Возглавит делегацию Узбекистана министр энергетики Алишер Султанов. Запланировано выступление Султанова на пленарном заседании и ряд двусторонних переговоров, среди которых встреча с главой МАГАТЭ Корнелом Феруцэ, генеральным директором Всемирной ядерной ассоциации Агнетой Райзинг, руководителем Агентства ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Вильямом Магвудом.

Напомним, в мае 2019 года Министерство энергетики Узбекистана и корпорация «Росатом» утвердили план реализации второго этапа строительства атомной электростанции. Данный документ регламентирует все этапы строительства на 2019–2020 годы. Кроме электростанции, запланировано строительство инфраструктуры для захоронения отработанного ядерного топлива.