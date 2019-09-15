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  15 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки

CA-NEWS (CA) -  Саудовская компания Saudi Aramco временно сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей в результате атаки беспилотников на ее объекты в городах Абкаик и Хурайс, приводит слова сына наследного принца и министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана агентство Saudi Press Agency.

Он отметил, что это примерно половина ежесуточного объема нефтедобычи Saudi Aramco. Убыток будет частично возмещен клиентам за счет акций, передает Интерфакс.

По словам министра, "террористическая атака" также привела к снижению добычи попутного газа на 56,6 млрд кубометров в сутки. Этот объем используется для производства порядка 700 тысяч баррелей сжиженных газов, что приведет к сокращению поставок этана и сжиженного природного газа также примерно на 50%.

Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти. Сокращение добычи, как считают эксперты, может привести к скачку мировых цен на нефть.

Утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошел взрыв, за которым последовал пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаку беспилотников.

Ответственность за удар по объектам Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которых, по некоторым данным, поддерживают иранские власти. Эр-Рияд в этом конфликте выступает на стороне войск йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади.

США в свою очередь заявили об отсутствии доказательств того, что атаки были проведены из Йемена, и возложили ответственность за атаку на Иран. Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью после этого происшествия.

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