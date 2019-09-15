РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЦРУ рассекретило данные о подготовке птиц-шпионов в годы холодной войны

CA-NEWS (CA) -  ЦРУ рассекретило данные о подготовке птиц-шпионов в годы холодной войны
Документы касаются программ использования животных для проведения шпионских миссий в СССР. В частности, проводились тестирования голубей, которых планировалось использовать для съемки объектов, передает РБК.

Как пишет AFP со ссылкой на документы, в них содержится информация о тестировании кошек, собак, дельфинов и птиц. В частности, большое внимание уделялось тренировкам дельфинов, которые могли осуществлять диверсии и помогать шпионить за советскими атомными подводными лодками. В рамках проектов Oxygas и Chirilogy ЦРУ выясняло, можно ли обучить дельфинов размещать взрывчатку на судах, расставлять гидроакустические буи в советских портах или сопровождать подводные лодки, чтобы собирать их акустические характеристики.

Как отмечается, особое внимание уделялось птицам: голубям, совам, воронам и ястребам. ЦРУ привлекало орнитологов, чтобы найти птиц, которые регулярно проводили часть года рядом с Шиханами (Саратовская область), где находится военно-химический полигон. Указывается, что американская разведка рассматривала птиц в качестве «живых датчиков», на основе пищи которых можно было бы выяснить, испытаниями каких веществ занимается СССР. В начале 1970-х ЦРУ изучало использование хищных птиц и ворон для доставки подслушивающих устройств, а также для получения фотоснимков.

Кроме того, у американской разведки был план, связанный с голубями. На сайте ЦРУ размещена фотография голубя с привязанной к нему маленькой камерой. В ходе тестирования на птиц навешивали такие устройства, с ними они должны были перемещаться между определенными точками в СССР, однако результаты исследования оказались неоднозначными. В документах указано, что направить голубей планировалось на верфь в Ленинграде, где строились атомные подводные лодки. При этом не уточняется, была ли в итоге предпринята попытка осуществить операцию.

Как отмечает агентство, ни одна из программ, описанных в рассекреченных документах, не продвинулась далеко.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • СМИ: находящуюся в реанимации российскую актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
  • В одном из лагерей в Сирии живут почти 600 таджикских женщин и детей
  • В Арыси во время очистки склада от боеприпасов произошёл взрыв, четверо военных ранены
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×