ЦРУ рассекретило данные о подготовке птиц-шпионов в годы холодной войны

CA-NEWS (CA) - ЦРУ рассекретило данные о подготовке птиц-шпионов в годы холодной войны

Документы касаются программ использования животных для проведения шпионских миссий в СССР. В частности, проводились тестирования голубей, которых планировалось использовать для съемки объектов, передает РБК.

Как пишет AFP со ссылкой на документы, в них содержится информация о тестировании кошек, собак, дельфинов и птиц. В частности, большое внимание уделялось тренировкам дельфинов, которые могли осуществлять диверсии и помогать шпионить за советскими атомными подводными лодками. В рамках проектов Oxygas и Chirilogy ЦРУ выясняло, можно ли обучить дельфинов размещать взрывчатку на судах, расставлять гидроакустические буи в советских портах или сопровождать подводные лодки, чтобы собирать их акустические характеристики.

Как отмечается, особое внимание уделялось птицам: голубям, совам, воронам и ястребам. ЦРУ привлекало орнитологов, чтобы найти птиц, которые регулярно проводили часть года рядом с Шиханами (Саратовская область), где находится военно-химический полигон. Указывается, что американская разведка рассматривала птиц в качестве «живых датчиков», на основе пищи которых можно было бы выяснить, испытаниями каких веществ занимается СССР. В начале 1970-х ЦРУ изучало использование хищных птиц и ворон для доставки подслушивающих устройств, а также для получения фотоснимков.

Кроме того, у американской разведки был план, связанный с голубями. На сайте ЦРУ размещена фотография голубя с привязанной к нему маленькой камерой. В ходе тестирования на птиц навешивали такие устройства, с ними они должны были перемещаться между определенными точками в СССР, однако результаты исследования оказались неоднозначными. В документах указано, что направить голубей планировалось на верфь в Ленинграде, где строились атомные подводные лодки. При этом не уточняется, была ли в итоге предпринята попытка осуществить операцию.

Как отмечает агентство, ни одна из программ, описанных в рассекреченных документах, не продвинулась далеко.