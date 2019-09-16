В ДТП в Ташкенте погибла женщина, два человека госпитализированы

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 15 сентября в Ташкенте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, водитель автомобиля Nexia-2 не пропустил едущий по главной дороге автомобиль Nexia-3. В результате столкновения водители обоих автомобилей получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Находившаяся на переднем пассажирском сидении автомобиля Nexia-2 Дилором Х. 1979 года рождения от полученных травм погибла на месте.

Еще два пассажира данного автомобиля – находящиеся на заднем сидении женщина с ребенком трех лет – с телесными повреждениями были доставлены в больницу.