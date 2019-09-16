Поезд врезался в автобус в Алматинской области (видео)

CA-NEWS (KZ) - Поезд врезался в автобус в Алматинской области. ЧП произошло вечером 15 сентября на перегоне Аксенгир - Чемолган.

По предварительным данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, инцидент произошел 15 сентября примерно в 19.20. На автодороге Екатеринбург - Алматы, 2449-й километр, станция "Шамалган".

Водитель автобуса погиб, есть пострадавшие.



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kzВодитель автобуса погиб, есть пострадавшие. На автодороге Екатеринбург - Алматы, 2449-й километр, станция "Шамалган".Подробнее: https://tengrinews.kz/events/poezd-vrezalsya-v-avtobus-v-almatinskoy-oblasti-379155/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kzВодитель автобуса погиб, есть пострадавшие.

Один из очевидцев утверждает, что водитель долго не открывал двери, чтобы выпустить пассажиров, другой утверждает, что водитель впал в шоковое состояние, когда увидел поезд и уже не мог ничего предпринять, чтобы предотвратить столкновение, сообщает inAlmaty.tv.

Заместитель начальника Управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков рассказал о состоянии пострадавших в аварии с поездом, передает Tengrinews.kz.

По словам Ниязбекова, на место ДТП выезжали 11 бригад скорой помощи и одна бригада КЧС МВД РК. Пострадавших доставили в Карасайскую центральную районную больницу. "Доставлены две девочки трех и пяти лет и их мать 1986 года рождения. Дети в крайне тяжелом состоянии. Сейчас старшей девочке проведена операция, в связи с тем что была очень тяжелая черепно-мозговая травма с разрывом оболочки головного мозга, гематомы с переломом лобной кости с переходом в теменную область. Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких", - рассказал он.

По его словам, у второй девочки также тяжелейшая травма. Задет ствол головного мозга. Она также находится на аппарате искусственной вентиляции легких. У мамы перелом правого плеча, перелом четырех ребер, ключицы и лопатки. Дети введены в медикаментозный сон (искусственную кому).

"Всем троим была сделана КТ головного мозга. У мамы мы исключили гематому. Сейчас до стабилизации и вывода из травматического шока мы проводим консервативное лечение в условиях реанимации", - добавил Ниязбеков.