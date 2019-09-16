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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сенаторы Узбекистана предложили новый порядок проведения свадеб и похорон

CA-NEWS (UZ) -  Сенат Олий Мажлиса Узбекистана разработал специальный устав, в котором прописаны соответствующие правила, сообщает УзА.

Согласно нововведениям, граждане страны больше не смогут праздновать свадьбы больше одного дня. При этом максимальное число гостей ограничивается 200 человек. Однако в исключительных случаях планка может быть повышена до 300.

Кроме того, уходят в прошлое и длинные свадебные кортежи, которые нередко растягиваются на всю улицу. Теперь в составе кортежа могут ехать всего три автомобиля.

Причем брачующиеся должны заранее уведомлять местные власти о своем торжестве.

Также парламентом республики утвержден порядок проведения траурных мероприятий, которые отныне ограничены тремя днями.

Первой республикой Центральной Азии, решившей ограничить траты населения на торжественные и траурные мероприятия, стал Таджикистан.

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