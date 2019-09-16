РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Афганистане возобновил работу Международный комитет Красного Креста

CA-NEWS (CA) -  Радикальное движение "Талибан" отменило запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной им территории Афганистана, сообщает телеканал 1TV News.

В заявлении талибов говорится, что теперь они должны обеспечить безопасность сотрудников МККК, которые оказывают гуманитарную помощь в пострадавшей от гражданской войны стране.

Сообщается, что решение принято после переговоров талибов с представителями МККК в Катаре.

По данным телеканала, представитель МККК в Афганистане Роя Мусави подтвердила, что после публикации заявления гуманитарная организация возобновила операции в Афганистане.

В апреле 2019 года МККК был вынужден приостановить свою деятельность в Афганистане из-за отсутствия безопасности для сотрудников. Талибы запретили работать миссии на подконтрольных им территориях, так как сочли подозрительными действия в ходе кампании по вакцинации от полиомиелита.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Россия и Узбекистан проведут международный семинар по ядерной энергетике
  • В Индии две жены избили мужа за желание обзавестись третьей (видео)
  • Эксперт ООН по итогам визита в Монголию: добыча полезных ископаемых должна способствовать реализации прав человека
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×