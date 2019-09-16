В Афганистане возобновил работу Международный комитет Красного Креста

CA-NEWS (CA) - Радикальное движение "Талибан" отменило запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной им территории Афганистана, сообщает телеканал 1TV News.

В заявлении талибов говорится, что теперь они должны обеспечить безопасность сотрудников МККК, которые оказывают гуманитарную помощь в пострадавшей от гражданской войны стране.

Сообщается, что решение принято после переговоров талибов с представителями МККК в Катаре.

По данным телеканала, представитель МККК в Афганистане Роя Мусави подтвердила, что после публикации заявления гуманитарная организация возобновила операции в Афганистане.

В апреле 2019 года МККК был вынужден приостановить свою деятельность в Афганистане из-за отсутствия безопасности для сотрудников. Талибы запретили работать миссии на подконтрольных им территориях, так как сочли подозрительными действия в ходе кампании по вакцинации от полиомиелита.