Совершена атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Что известно?

CA-NEWS (CA) - Атака дронов на объекты в Абкайке и Хураисе вдвое сократила уровень добычи нефти в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира и привела к росту напряжения между США и Ираном, передает BBC.



15 сентября министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Вашингтон во лжи в ответ на заявление главы госдепартамента, что Иран организовал нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

"Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе в Йемене", - прокомментировал глава иранского МИД слова госсекретаря США.

В ночь на 14 сентября два важных саудовских объекта, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, подверглись атакам беспилотников из-за чего добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн барелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, рассказавшие ряд деталей произошедшего. Но госсекретарь Майк Помпео вскоре после нападения заявил, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается.

США считают Тегеран виновным в череде нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе. На фоне решения Дональда Трампа вновь ввести санкции против Ирана, напряжение между странами растет.

Как Иран отреагировал на обвинения?

Джавад Зариф откликнулся на заявление Помпео в "Твиттере".

"Провалив задачу максимального давления, госсекретарь Помпео прибегает к максимальному обману. США и их клиентура увязли в Йемене из-за иллюзии, что превосходство в вооружении обеспечит им военные победы. Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе. Это будет возможно, если будет принято наше предложение от апреля 2015 года о начале переговоров", - написал Зариф в воскресенье.

В своем заявлении Зариф намекает на санкционную политику администрации Трампа в отношении Ирана, которую в Белом доме называют кампанией максимального давления.

Что имел в виду Помпео?

Госсекретарь США не подкрепил обвинения в адрес Тегерана никакими доказательствами, просто заявив после нападения, что США призывают все страны публично и безоговорочно осудить Иран.

США будут работать совместно со своими союзниками, чтобы Тегеран ответил за свою агрессию, сказал он.

Ранее Вашингтон возложил ответственность на Иран ответственность за нападение на два нефтяных танкера в Персидском заливе в июне и июле этого года и за атаку еще на четыре танкера в мае. Тегеран отрицает все обвинения.

Если бы дроны действительно были запущены повстанцами-хуситами из Йемена, им пришлось бы преодолеть сотни километров пути.

Однако в заявлении хуситов говорится, что нападение было организовано "с помощью благочестивых людей внутри королевства [Саудовской Аравии]".

Расстояние от йеменской границы до ближайшей цели на месторождении Хураис - 770 километров. Это намного больше радиуса дронов Qatef-1, которыми пользуются хуситы.