Rio Tinto готовится к пересмотру соглашений парламентом Монголии

CA-NEWS (MNG) - На этой неделе австралийско-британский концерн Рио-Тинто (Rio Tinto) столкнулся с новым политическим анализом в Монголии из-за того, что законодатели в этой азиатской стране планируют обсудить юридические соглашения, лежащие в основе медного рудника Оюу-Толгой.

Законодатели Монголии стремятся переписать сделку с Оюу- Толгой.

Группа законодателей Монголии рекомендовала отказаться от одного из соглашений, лежащих в основе медного рудника Оюу- Толгой в Рио-Тинто, а другое изменить.

Месторождение меди в пустыне Гоби обещает стать одним из самых прибыльных объектов Рио-Тинто, но оно подвергалось неоднократным вызовам со стороны политиков, которые утверждают, что добыча в стране не распределяется равномерно.

Оно также было в центре антикоррупционного расследования, в ходе которого были арестованы два бывших премьер-министра и бывший министр финансов.

В первоначальном инвестиционном соглашении Оюу- Толгой на 2009 год правительство Монголии выделило 34 процента проекта, а канадской компании Ivanhoe Mines - 66 процентов, ныне известной как Turquoise Hill Resources, контрольный пакет акций которой принадлежит Rio Tinto.

Националистические политики неоднократно призывали к корректировке сделки в пользу Монголии.

Тэрбишдагва Дэндэв, глава парламентской рабочей группы, созданной в прошлом году для обзора выполнения соглашений Оюу-Толгой, заявил журналистам на этой неделе, что группа пришла к выводу, что первоначальная сделка 2009 года должна быть пересмотрена. Соглашение 2015 года, известное как Дубайское соглашение, которое положило начало подземному расширению проекта после двухлетней задержки, также должно быть полностью отменено, сказал он.

«Конечно, будет международное и местное давление, хотя, если у нас будет верховенство закона ... соглашения должны быть исправлены навсегда», - сказал он в отдельном телевизионном интервью. Юрист, участвующий в сделках по добыче полезных ископаемых в Монголии, выступая на условиях анонимности, заявил, что противники первоначального соглашения утверждают, что Дубайское соглашение внесло изменения в соглашение 2009 года и поэтому должно подлежать полному парламентскому одобрению. Вместо этого это было только одобрено премьер-министром.

200-страничный обзор был представлен Совету национальной безопасности Монголии, а также парламентскому постоянному комитету по экономическим вопросам. Неясно, когда или если его рекомендации будут выполнены.

«Прекратить проект подземной шахты будет очень сложно, поскольку это должно быть сделано по взаимному согласию», - сказал Отгочулуу Чулуунцэрэн, советник Центра экономической политики и конкурентных исследований Монголии и бывший правительственный чиновник.

«Также иностранные инвесторы, которые участвовали в финансировании проекта, могли бы вмешаться в процесс, чтобы защитить свои интересы», - сказал он Reuters, добавив, что это может также повредить настроениям инвесторов на годы.

Флагманский проект Оюу-Толгой помог ускорить бум в горнодобывающей промышленности, который привел к тому, что экономический рост достиг двузначных показателей в 2011-2013 годах, но быстрый спад иностранных инвестиций и падение цен на сырьевые товары привели к тому, что Монголия погрузилась в экономический кризис в 2016 году.

Монголия также имела конфликты с Rio Tinto из-за проблем с налогами и бюджетом проекта, из-за которых расширение Оюу-Толгой было приостановлено. Ряд других споров с иностранными шахтерами также ослабил настроения инвесторов, пишет монгольский сотрудник Reuters Мөнхчимэг Даваашарав.