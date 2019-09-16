Туркменистан и Россия в 2020 году запустят круизы по Каспию

- Туркменистан, общество
- 10:30, 16 сентября 2019
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CA-NEWS (TM) - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что Россия и Туркменистан договорились в 2020 году запустить круизные туры по Каспийскому морю, включающие посещение ряда российских и туркменских достопримечательностей. Об этом сообщило агентство "Прайм".
По словам Бабушкина, уже подготовлены варианты маршрутов, и ключевой из них – из Астрахани по Каспийскому морю с заходом в порты Актау, Туркменбаши, Баку, Махачкала.
«Вопрос посещения туристической зоны «Аваза» и порта Туркменбаши я обсуждал с представителями Туркменистана», — отметил Бабушкин.
Также он добавил, что этот вопрос обсуждался с послом Казахстана. Бабушкин считает, что и Иран, и Азербайджан с энтузиазмом воспримут инициативу круизного сообщения.
По данным ОАО "Мостурфлот", в 2020 году планируется осуществить три круиза по Каспийскому морю, ожидаемый турпоток составит порядка 1050 человек.