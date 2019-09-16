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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане разоблачили группу, бравшую взятки с отъезжающих на хадж

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане разоблачили преступную группу, вымогавшую взятки у паломников, отъезжающих на хадж в Саудовскую Аравию, сообщило РИА Новости, ссылаясь на Туркменское телевидение.

Подробности этого преступления на расширенном заседании правительства, рассказал генеральный прокурор Туркменистана Батыр Атдаев. В преступную группу входили бывший ведущий специалист управления муфтия Туркменистана Ровшен Аллабердиев, бывший главный специалист отдела кадров этого управления Мухамметмырат Гурбангелдиев и бывший ведущий специалист отдела по работе с религиозными организациями кабинета министров страны Гурбанберди Нурсахедов.

С сентября 2018 года по июль 2019 года они получили взятки в особо крупных размерах от некоторых граждан, которые должны были отправиться в паломничество в Мекку и Медину.

По итогам проведенного следствия Аллабердиев, Гурбангелдиев и Нурсахедов были привлечены к уголовной ответственности. В ходе расследования у злоумышленников арестовали денежные средства в особо крупных размерах, четыре квартиры, автомобили и другое имущество. Также на заседании было показано видео, где осужденные признаются в совершенных преступлениях, раскаиваются и слезно обещают больше никогда не совершать подобное.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет генпрокурора, сказал, что еще предки туркмен говорили, что в стаде не без хромых, и это негативное происшествие с хаджем очень печально.

"Наше государство отделено от религии, напротив я всегда поддерживаю верующих – в строительстве мечетей, совершении хаджа и других вопросах. Но как говорится, чему быть, того не миновать, и эта ситуация не красит нас всех", - сказал туркменский лидер. Он особо подчеркнул, что самое печальное здесь то, что люди были обмануты и столкнулись с нечестивыми делами.

"Я обращаюсь к управлению муфтия страны и МИД с тем, чтобы уже сейчас с верующими была проведена соответствующая работа. В будущем мы окажем содействие в поездке на хадж не 160, а 380 паломникам. А к тем, кто не может усмирить свою алчность, мы примем строгие меры", - сказал туркменский лидер.

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