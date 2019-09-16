Сбитый поездом автобус в Алматинской области застрял на переезде из-за образовавшегося впереди затора, – КТЖ

CA-NEWS (KZ) - 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Чемолган участка Алматы-Отар Алматинского отделения дороги допущено столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» (частный перевозчик ТОО «Турксиб-Астана») с автобусом «Алматы-Каскелен» (рейс №456) на охраняемом регулируемом переезде, расположенного на 4028 км, пикете 2 при следующих обстоятельствах:

Водитель автобуса гос. номер №757 АR 05, не убедившись в свободности участка дороги за переездом, выехал на переезд и из-за образовавшегося «затора» допустил остановку на переезде, передает пресс-служба "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"Казахстан темир жолы" (КТЖ).



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При приближении пассажирского поезда №43 к переезду автоматически сработали устройства переездной сигнализации – включился звуковой сигнал, светофоры переезда загорелись «красным», шлагбаум до конца не опустился из-за находившихся на переезде автомашин.

Дежурный по переезду принял меры по включению в действие заградительного светофора для остановки пассажирского поезда.

Машинист пассажирского поезда №43 применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение предотвратить не смог. В результате столкновения автобус отбросило на обочину пути, электровоз KZ4AC-0010 получил повреждения, без схода с рельс. Имеются пострадавшие, количество уточняется.

Поезд №43 после замены электровоза отправился с опозданием на 01 час 38 минут, среди пассажиров поезда пострадавших нет.

Для расследования данного случая создана специальная комиссия АО НК «ҚТЖ».