Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру, отвечающему за торговый сектор

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру, отвечающему за торговый сектор, сообщил "Туркменпортал".

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемого министерства и отраслевых ведомств» Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор вице-премьеру Гылыджову Чары Байрамовичу, отвечающему за торговый сектор, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал на расширенном заседании Кабинета Министров после того, как генеральный прокурор Батыр Атдаев рассказал о вскрытых фактах коррупции в курируемых Ч.Гыладжовым отраслевых ведомствах.