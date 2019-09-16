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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру, отвечающему за торговый сектор

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру, отвечающему за торговый сектор, сообщил "Туркменпортал".

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемого министерства и отраслевых ведомств» Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор вице-премьеру Гылыджову Чары Байрамовичу, отвечающему за торговый сектор, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал на расширенном заседании Кабинета Министров после того, как генеральный прокурор Батыр Атдаев рассказал о вскрытых фактах коррупции в курируемых Ч.Гыладжовым отраслевых ведомствах.

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