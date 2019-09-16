В Узбекистане учительница избила старшеклассницу в коридоре школы

CA-NEWS (UZ) - В Ургутском районе Самаркандской области учитель общеобразовательной школы №27 избила ученицу прямо в коридоре учебного заведения. Запись с камер видеонаблюдения распространилась в социальных сетях. На видео видно, как учительница несколько раз с размаху бьет в лицо и грубо толкает ученицу. Девочка при этом прикрывается лицо руками, прижавшись к стене.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 13 сентября текущего года. По их данным, учитель избила ученицу за то, что та мешала ей вести урок.

Министерство народного образования пока никак не прокомментировало ситуацию.