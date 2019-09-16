Международный центр Globe присоединяется к подготовке универсального периодического обзора в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Международный центр Globe при поддержке IFEX готов участвовать в Универсальном периодическом обзоре Монголии.

Монголия в настоящее время готовится к Универсальному периодическому обзору (УПО) для третьего цикла в этом году.

УПО - это процесс, управляемый государством под эгидой Совета по правам человека, который дает государствам возможность заявить, какие действия они предприняли для улучшения ситуации с правами человека в своих странах и выполнения своих обязательств в области прав человека.

Во второй раз Международный центр Globe ( Globe International Center-GIC) при поддержке IFEX участвует в его подготовке.

Предыдущий цикл УПО, представленный четыре года назад в 2015 году, содержал восемь рекомендаций по улучшению права на свободу выражения мнения и был направлен правительству Монголии для рассмотрения. К сожалению, рекомендации не были должным образом выполнены.

В этом году GIC провел несколько исследований для оценки законов о прозрачности информации и праве на информацию. Поскольку подготовка доклада за этот цикл основана на принципе участия соответствующих специалистов, в рамках этой структуры были организованы различные диалоги. Во время встреч участники поделились своими взглядами на прозрачность информации, доступ к информации и свободу выражения.

Три встречи за круглым столом были проведены, чтобы объединить взгляды местных журналистов, исследователей и представителей научных кругов. Беседы с журналистами также продолжались отдельно в онлайн-сессии. Чтобы привлечь государственный сектор, ГПК организовал встречи с семью организациями государственного управления по вопросам доступа к информации, что составляет статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Результаты исследований включены в отчет УПО о свободе выражения мнений.

Окончательный отчет будет опубликован по мере проведения консультаций.