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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Казахстан
министр иностранных дел России Сергей Лавров
министр иностранных дел России Сергей Лавров

CA-NEWS (KZ) -  Глава МИД России Сергей Лавров посетит Казахстан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8-9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Республику Казахстан, это ответный официальный визит. Напомню, министр иностранных дел Казахстана был с визитом в Москве 28 января текущего года", – сказала она.

По ее словам, в ходе визита запланированы встречи Лаврова с руководством Казахстана и министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

"Предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействию в общих межгосударственных объединениях, таких как СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, а также на площадках ведущих международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ", – отметила дипломат.

Захарова добавила, что министры сверят позиции по важнейшим темам региональной, международной повестки дня, уделят особое внимание подготовке к двусторонним и многосторонним мероприятиям на высшем и высоком уровне.

"В частности, будет затронута повестка 16-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств в Омске", – заключила официальный представитель МИД России.

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