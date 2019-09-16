"Пытали, ввели инъекцию и изнасиловали". Жительница Вахша требует наказать сотрудников милиции

CA-NEWS (TJ) - 25-летняя жительница Вахшского района требует от Генпрокуратуры Таджикистана наказать сотрудников милиции, пытавших и изнасиловавших ее в ОМВД.

В своем заявлении Н.Б., молодая женщина, мать двух детей, утверждает, что подверглась в милицейском отделе пыткам и изнасилованию. В свою очередь, в ОМВД Вахшского района считают такие обвинения голословными и заявили, что районная прокуратура провела проверку и изложенные факты не нашли своего подтверждения, передает Радио Озоди.

Н.Б. в заявлении пишет, что «во время допроса сотрудники милиции с целью получения признательных показаний в совершении преступления, которого она не совершала, подвергли ее пыткам, ввели инъекцию и, пользуясь ее полусознательным состоянием, изнасиловали».

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 августа этого года. Женщину уличили в краже и доставили в отдел милиции Вахшского района. По словам задержанной, ее допрос продолжался более суток, в течение которых ее избили и изнасиловали. В ОМВД Вахша категорически опровергают эти обвинения и утверждают, что в случае необходимости готовы предоставить алиби.

Источник в прокуратуре Вахшского района сообщил Радио Озоди, что по поручению Генеральной прокуратуры страны расследование дела в отношении Н.Б. завершено и направлено для дальнейшего рассмотрения в суд. По его словам, в ходе следствия факт кражи со стороны Н.Б. был установлен, а обвинения в пытках и изнасиловании женщины со стороны сотрудников милиции не нашли своего подтверждения.

Собеседник также отметил, что в ходе следствия была проведена судмедэкспертиза, в заключении которой говорится, что следов пыток и жестокого обращения на теле женщины не обнаружено.

«Задержанная совершила кражу, этот факт подтвержден. Их было трое, одна из которых несовершеннолетняя. Брат Н.Б. ранее также был задержан за кражу и привлечен к исправительным работам. Возможно, они хотят таким образом, оговорив милиционеров, избежать ответственности за совершенное преступление», - говорит собеседник Радио Озоди.

Между тем в заключении Центра судебно-медицинской экспертизы Хатлонской области, копия которого попала в распоряжение редакции, говорится, что обследование Н.Б., проведенное 9 августа 2019 года, показало, что повреждения на теле женщины образовались от воздействия тупого твердого предмета примерно 1-2 суток назад.

Судмедэксперты также установили место введения инъекции в ягодичную мышцу. Н.Б. хранит это заключение как подтверждение своих слов. Медицинская экспертиза была проведена спустя три дня, когда она вновь была вызвана в отделение милиции на допрос. Что касается факта изнасилования, то Зебо Рахматова, адвокат Н.Б., утверждает, что это доказать сложнее, потому что на руках у ее подзащитной нет заключения биологической экспертизы.

«В регионах нет возможности проведения биологической экспертизы. Во время судмедэкспертизы были собраны образцы биологических жидкостей, которые направлены для проведения дальнейшего исследования соответствующим специалистам. Мы бы тоже хотели иметь на руках результаты этой экспертизы», - говорит адвокат.

Кроме того, продолжила она, в настоящее время она ходатайствует о том, чтобы было проведено исследование одежды и нижнего белья Н.Б.

Данный инцидент начался с того, что брат Н.Б. украл телевизор у родственников, и сообщил родным, что его дали в качестве вознаграждения за работу. Он попросил свою сестру Н.Б. продать телевизор, так как нуждается в деньгах. Сама Н.Б. говорит, что не знала, что телевизор ворованный и вместе со своей сестренкой-школьницей продала его на рынке за 1300 сомони. Когда факт кражи был установлен и брата вызвали в милицейский участок, тот заявил, что телевизор украл не он, а Н.Б., поэтому необходимо допросить ее.

«Поначалу я не собиралась признаваться в том, чего не совершала. Но мне стали угрожать, что сделают со мной то-то, если я не признаюсь. Их было четверо-пятеро. Я знаю имя следователя, который потянул меня за волосы и ударил об стену. Когда наступила ночь, и я все еще не призналась в краже, меня сопроводили на второй этаж ОМВД, завязали глаза и заставили бегать по длинному коридору. Мне стало плохо и, не выдержав больше истязаний, я призналась в краже. Мне дали какое-то лекарство и сделали укол в ягодицу. Все мое тело обмякло и стало неподвижным, тогда один из милиционеров завел меня в свой кабинет и изнасиловал», - говорит Н.Б.

По ее словам, на следующий день ее отпустили, но в течение трех дней продолжали вызывать на допрос. Н.Б. намеревается добиться наказания для виновных лиц в пытках и изнасиловании. На защиту женщины встала Коалиция гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности.

Н.Б., которая в одиночку воспитывает двух детей, говорит, что из-за отсутствия жилья вынуждена проживать в отцовском доме вместе с братом. Семья еле перебивается с копейки на копейку. «Мой отец нигде не работает, а брат периодически ввязывается во что-нибудь и создает нам проблемы», - поделилась она.

Проблема пыток и жестокого обращения в Таджикистане не раз поднималась в СМИ. За три месяца этого года в Коалицию против пыток обратились 11 граждан, пожаловавшихся на недозволенные методы обращения при задержании. Среди них одна женщина и несовершеннолетний ребенок.

Комитет ООН против пыток в прошлом году рекомендовал Таджикистану принять меры в области свободы от пыток. В результате правительство Таджикистана в январе этого года приняло Национальный план действий по борьбе с пытками на 2019-2020 годы.