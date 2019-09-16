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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-спикер Монголии попытался сорвать сессию парламента
слева Занданшатар и Энхтувшин справа
слева Занданшатар и Энхтувшин справа

CA-NEWS (MNG) -  13 сентября некоторые члены парламента Монголии бойкотировали нерегулярную сессию, направленную на то, чтобы потребовать обсуждения кредитного соглашения о Свободной торговой зоне Замын-Ууд КПП, представленного вице-спикером Ө.Энхтувшиным.

На данное соглашение АБР выделяет кредит размером $30 млн.

Кредитное соглашение не обсуждалось ни в постоянных комитетах, ни на парламентских сессиях.
Согласно некоторым источникам, вице-спикер призвал депутатов бойкотировать сессию, вытащив их карточки из устройства для голосования.

Депутаты С.Чинзориг, Ц.Нямдорж и Ч.Хурэлбаатар присоединились к бойкоту.

После этого спикер парламента Г. Занданшатар поручил подкомитету юстиции провести совещание по обвинению вице-спикера Ө.Энхтувшина в срыве заседания.

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