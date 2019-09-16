Второй агрегат Сарбандской ГЭС заработал раньше намеченного срока

CA-NEWS (TJ) - Второй агрегат Сарбандской гидроэлектростанции на юге Таджикистана сдан в эксплуатацию раньше намеченного срока. Заменой указанного агрегата занималась китайская компания «Синохайдро-Хайдрочайна».

Компания «Синохайдро-Хайдрочайна» сдала в эксплуатацию 2-й по счету (6-й агрегат) Сарбандской ГЭС, которая расположена в Хатлонской области, на юге Таджикистана на реке Вахш.

Модернизированный гидроагрегат заработал 1 сентября, и теперь, вместо прежних 45 МВт, производит 50 МВт электроэнергии.

Как сообщили «Авеста» в компании «Синохайдро-Хайдрочайна», согласно графику сдача в эксплуатацию указанного гидроагрегата планировалась в ноябре текущего года, однако, усилиями китайских и таджикских специалистов он заработал раньше намеченного срока

Своевременная доставка необходимого оборудования из Китая позволило выполнить работы раньше намеченного срока. В реконструкции ГЭС задействованы 90 работников, 30 из которых составляют китайские специалисты.

ДО 2022 года должны быть реконструированы пять из шести агрегатов Сарбандской гидроэлектростанции. После реконструкции мощность ГЭС достигнет 270 МВт, вместо нынешних 240 МВт. Церемония пуска первого модернизированного агрегата (агрегат №5) Сарбандской (Головной) гидроэлектростанции на реке Вахш состоялась 7 ноября 2018 года.

Как сообщили «Авеста» в компании PowerChina (Синохайдро) – подрядчика проекта, после реконструкции мощность агрегата №5 Сарбандской ГЭС увеличилась на 24 МВт – с 25 МВт до 49МВт.

Напомним, что реконструкция Сарбандской ГЭС началась в ноябре 2016 года. Позже в проект модернизации ГЭС были внесены изменения, согласно которым вместо трех будут модернизированы пять гидроагрегатов.

Заменой агрегатов ГЭС занимается совместное предприятие «Синохайдро-Хайдрочайна». 14 июня этого года соответствующий контракт был подписан между указанной компанией и ОАХК «Барки точик».

Проект реабилитации Головной ГЭС, мощностью 240 МВт финансируется за счет гранта Азиатского банка развития в размере $136 млн. Ранее планировалось, что будут модернизированы первая, вторая и пятая гидроагрегаты гидростанции. Также в рамках модернизации планировался капитальный ремонт третьего и шестого гидроагрегатов.

По данным энергосектора, при демонтаже агрегата №5 состояние оборудования оказалось хуже ожидаемого. Поскольку агрегаты №3 и №6 имеют одинаковую конструкцию и возраст, можно разумно предположить, что их замена может быть предпочтительной, чем оценка их состояния и ремонт, как было определено первоначально.

В свою очередь, «Барки точик» запросил АБР о незначительном изменении в объеме работ проекта, чтобы использовать сэкономленные грантовые средства для модернизации агрегатов №3 и №6. Проект состоит из двух фаз, его реализация завершится в 2022 году.

Сарбандская ГЭС была введена во временную эксплуатацию в рамках строительства каскада гидроэлектростанций на реке Вахш в 1962 году, а 1966 году состоялся её полный запуск. За годы функционирования ГЭС выработала 50 млрд. кВт/ч электроэнергии.