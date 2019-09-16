Казахстан прокомментировал вступление Узбекистана в Тюркский Совет

CA-NEWS (KZ) - Казахстан приветствует вступление Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет, ССТГ), передает пресс-служба МИД РК.

14 сентября президент Узбекистана Ш.Мирзиёев подписал Указ о присоединении к Нахчыванскому соглашению о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В тот же день Министерством иностранных дел РУ в Секретариат ССТГ был направлен Инструмент о присоединении Узбекистана к ССТГ.

Тюркский совет был учрежден 3 октября 2009 года по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Государствами-учредителями являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

Данное важное для тюркского мира историческое решение совпадает с празднованием 10-й годовщины Нахчыванского соглашения. Решение о членстве Узбекистана в Тюркском совете будет подписано главами государств-членов организации в ходе 7-го Саммита Тюркского совета, который пройдет в Баку 15 октября 2019 года и будет посвящен вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Членство Узбекистана в ССТГ будет способствовать укреплению интеграции тюркского мира и выходу его государств на новые горизонты сотрудничества, в особенности, в период, когда Тюркский совет предпринимает конкретные шаги по усилению экономического взаимодействия тюркских стран. В мае 2019 года в столице Казахстана в рамках XII Астанинского экономического форума дан старт совместной Торгово-промышленной палате тюркоязычных государств, которая будет способствовать дальнейшему укреплению связей между бизнесменами и росту товарооборота между странами.