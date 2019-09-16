ГУВД Ташкента: 25-летний гей познакомился со своим убийцей по Интернету

Шокир Шавкатов

CA-NEWS (UZ) - Главное управление внутренних дел города Ташкента распространило подробности убийства в Юнусабадском районе столицы 25-летнего гея Шокира Шавкатова.

По данным милиции, 11 сентября, в 21:30 по местному времени, 28-летний Одилжон Ю. пришел в съемную квартиру Шокира Шавкатова, с которым до этого познакомился в социальных сетях.

«В квартире между ними произошел конфликт, в результате которого Одилжон сувенирным ножом нанес несколько ножевых ранений в области шеи и рук Шокира. 12 сентября, приблизительно в 11:00, одна из соседок 25-летнего Шокира увидел возле двери его квартиры следы, похожие по внешнему виду на кровь. Женщина сообщила об этом по телефону хозяину квартиры. Приехавший на место хозяин квартиры обнаружил внутри квартиры тело Шокира и сообщил об этом в службу «102». В ходе осмотра квартиры были обнаружены явные следы интимной связи», – говорится в сообщении ГУВД.

Предполагаемый убийца 25-летнего Шокира Шавкатова был задержан в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался являющийся временно безработным 28-летний житель Алмазарского района города Ташкента Одилжон Ю.

Как сообщил один из сотрудников прокуратуры Юнусабадского района, пожелавший остаться неизвестным, по факту убийства Шокира Шавкатова возбуждено уголовное дело по статье («Умышленное убийство, совершенное группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах») УК Узбекистана.

Друзья Шокира Шавкатова ранее рассказывали, что трагедия случилась 12 сентября. В тот день молодой человек находился в популярном среди ЛГБТ-сообщества клубе, откуда его вывели двое мужчин в возрасте 40 лет и, предположительно, отвезли в квартиру, где сначала избили, а потом зарезали. Тело Шавкатова было найдено с ножевыми ранами в теле.

По словам друзей Шавкатова, за два дня до этого правоохранительные органы провели рейд в том же ночном клубе и задержали около десяти геев, а двое мужчин, которые вечером вывели Шокира Шавкатова, представились полицией по этике. Друзья молодого гея утверждают, что преступление связано с сексуальной ориентацией убитого, так как за сутки до этого он рассказал о своей ориентации в Instagram'е.

Представители ЛГБТ-сообщества считают, что убийство Шокира Шавкатова «​актом устрашения»​. В Узбекистане «мужеложество» считается преступлением средней тяжести, за которое грозит наказание в виде ограничения свободы от одного года до трех лет.

Напомним, что в мае 2018 года Узбекистан не принял 11 рекомендаций ООН по правам человека, касающихся ЛГБТ-сообщества. Директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов, комментируя данное решение узбекских властей, сказал, что отклоненные рекомендации идут вразрез со статьей 120 УК республики.