Сотрудники спецслужб Туркменистана вербуют "стукачей" среди студентов

CA-NEWS (TM) - Сотрудники спецслужб Туркменистана активизировали вербовку людей для доносов среди студентов во всех университетах по всей стране.

Корреспондентам Азатлыка в Туркменистане удалось поговорить со студентами и преподавателями в нескольких университетах.

"Как мне рассказали, кроме обычных штатных кураторов в вузах работают ещё несколько человек из МНБ (Министерства нацбезопасности). Они вербуют студентов на всех курсах, чтобы те следили и сообщали про однокурсников, которые выражают недовольство ситуацией в стране", - сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, привлеченных к доносительству студентов инструктируют как начинать беседы со сверстниками на различные темы, провоцирующие недовольство и брать на заметку активно участвующих в этих беседах.

"Также потенциальных стукачей инструктируют узнавать про однокурсников, использующих VPN для посещения блокированных сайтов, а также тех кто использует мессенджеры WhatsApp и Telegram. Для этого им говорят по возможности найти способ просматривать телефоны однокурсников и читать сообщения, просматривать фотографии", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, кроме студентов процесс вербовки проходят и преподаватели, которых вынуждают быть "сговорчивыми" под угрозой лишения работы. Но студентам в обмен на готовность к "сотрудничеству" обещают помощь с устройством на нормальную работу после окончания учёбы.

Корреспонденты Азатлыка и независимые медиа изданий неоднократно сообщали о практике вовлечения молодежи к доносам друг на друга. В частности сообщалось о распространении практики доносов среди студентов обучающихся за рубежом. Студенты, беседовавшие с Радио Азатлык, сообщали, что сталкиваются с этой ситуацией каждый раз, когда возвращаются домой на каникулы или по другому поводу.

В свою очередь сотрудники служб безопасности Туркменистана, говорившие с Радио Азатлык на условиях анонимности, утверждали, что на беседу приглашаются только те студенты, у которых есть связи с религиозными организациями и, что нет никакой необходимости требовать у них какую-либо другую информацию.