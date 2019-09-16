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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана Мирзиеев и спикер Госдумы РФ Володин проведут встречу

CA-NEWS (UZ) -  Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин отправится с рабочим визитом в Узбекистан, где проведет встречу с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщают РИА Новости.

Официальный визит назначен на понедельник, 16 сентября. Как ожидается, представители стран рассмотрят перспективу развития двустороннего сотрудничества России и Узбекистана.

В ходе визита планируется заключить ряд соглашений о сотрудничестве между Госдумой и нижней палатой парламента Узбекистана. Также Володин проведет переговоры с главами обеих палат парламента республики – спикером Законодательной палаты (нижней палаты) Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой..

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