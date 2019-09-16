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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Хронологию аварии с поездом в Алматинской области озвучил министр
Предыстория: Поезд врезался в автобус в Алматинской области (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр рассказал хронологию аварии с поездом в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"При приближении поезда на расстоянии 2 434 метров автоматически сработали устройства переездной сигнализации, включился звуковой сигнал, сигнал светофора загорелся красным. Шлагбаум не опустился до конца из-за находившихся на переезде машин. Автобус в это время выехал на переезд и из-за образовавшегося затора допустил остановку на переезде. При скорости поезда 97 километров в час за 500 метров до переезда машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение с автобусом не удалось. При нормативе тормозного пути 712 метров машинисту удалось сократить до 671 метра. На момент столкновения скорость поезда составляла 55 километров в час", - сообщил министр на брифинге СЦК.

По его словам, пострадавших среди пассажиров поезда нет.

"Переезд оснащен шлагбаумом и светофором. Требования по оснащению переезда в полной мере соблюдены. Автобус марки Setra 1990 года выпуска. Срок ранее проведенного техосмотра истек 16 июля текущего года. После истечения техосмотр проведен не был. Перевозчик - ТОО "Каскеленский автобусный парк", - добавил глава МИИР.

Пострадали Эльвира Жанибекова 1986 года рождения и две ее дочери 2016 и 2014 годов рождения. Женщина является сотрудницей алматинского локомотивного депо. По его словам, нацкомпания "КТЖ" окажет ей помощь и содействие в лечении и дальнейшей реабилитации. Скляр также выразил соболезнования семье погибшего.

Напомним, авария произошла 15 сентября около 19.20 на перегоне Аксенгир - Шамалган. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус. В аварии погиб водитель автобуса, еще трое человек - две девочки и женщина - с тяжелыми травмами госпитализированы. По факту ЧП проводится досудебное расследование.

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