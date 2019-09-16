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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского совета

CA-NEWS (UZ) -  Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О ратификации Республикой Узбекистан Нахичеванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщило Министерство юстиции республики в своём Телеграм-канале.

Закон был принят законодательной (нижней) палатой и одобрен сенатом на прошлой неделе.

Отмечается, что участие Узбекистана в совете позволит углубить взаимодействие с тюркоязычными странами в политической, торгово-экономической, правоохранительной, культурной, военной, образовательной и других сферах.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств – международная межправительственная организация, основой деятельности которой являются укрепление дружбы и добрососедства между тюркоязычными странами, сохранение мира, безопасности и взаимного доверия в регионе и мире.

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