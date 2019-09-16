В Таджикистане из природных камней создают произведения искусства

CA-NEWS (TJ) - Произведение искусства из природных камней. Из агата, кварца и оникса на предприятии в Душанбе делают не только украшения. Самой трудоемкой и сложной считается флорентийская мозаика. С мастерами встретилась корреспондент телеканала «МИР 24».



Пластинка к пластике – чтобы создать небольшое живописное полотно из драгоценных и полудрагоценных камней, мастеру Бехрузу Оймахмадову требуется много времени и усидчивости. Изображение получится естественным, если тщательно подобрать оттенки и хорошо отшлифовать каждый фрагмент мозаики.

«Камни, которые темные, мы их красим, чтобы вот эти полоски, которые мы резали, чтобы полоски были видны. И получается вот так- собираем, режем. В основном здесь камни. Все камни которые мы используем – это камни нашей родины, Таджикистана», – заверил художник Бехруз Оймахмадов.

Для создания флорентийской мозаики используют агат, халцедон и оникс различных оттенков. Быть профессиональным художником необязательно, признается мастер. Главное – желание творить. Большинство работ создаются по фотографиям, а не собственным эскизам.

«Я работал в другой сфере. Когда я пришел сюда, я в искусстве ничего не понимал. Постепенно – постепенно вот научился», – рассказал Оймахмадов.

Природные камни идеальны и для глиптики. Резьбой на камнях на предприятии занимается всего один мастер – Нусрат Юсупов. Он делает статуэтки разных форм и размеров, людей и животных. Сейчас работает над скульптурой Исмаила Сомони (первый правитель таджикского государства – прим. ред.).

«Ребенком еще, с первого класса, со школьной скамьи, у меня был талант к изобразительному искусству. Я рисовал, потом пошло, поехало, я продолжал заниматься искусством. Потом еще из пластилина лепил, лепки всякие, фигурки вот и постепенно привело к тому, к этой работе», – поделился скульптор.

Даже если изделие кажется идеальным, его все равно передают ювелирам. В их руках вазы, скульптуры и камеи становятся произведениями искусства. Все этапы от спайки деталей до закрепления камней – ручная работа.

«Наша задача – это минимум металла. Украсить эту вазу, но не перегружая этим камень», – говорит сотрудник предприятия.

Все изделия из камней реализуют не только в Таджикистане, но и отправляют на экспорт в Афганистан, Германию, Китай, Пакистан и Россию.