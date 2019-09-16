РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В кафе Санкт-Петербурга нашли труп гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Санкт -Петербурге в подсобке кафе "Бургер кинг" найден труп гражданина Узбекистана. Об этом сообщили российские СМИ. ссылаясь на правоохранительные органы.

Как сообщается, 14 сентября, директор ресторана фаст-фуда пришла на работу и направилась в подсобку, но дверь была заперта изнутри. Целый час начальница пыталась попасть в помещение и звонила на мобильник работнику, который должен был быть там.

Когда дверь вскрыли, женщина обнаружила тело повара ресторана, 26-летнего приезжего из Узбекистана, с ножевым ранением горла.

Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, вещи повара и ножи, что были в ресторане. Установили, что иначе, как изнутри, закрыть дверь подсобки было невозможно. Следов взлома и борьбы в кафе не нашли.

Идет проверка. Правоохранители предполагают, что уголовного фактора в деле о погибшем поваре может не быть.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сноуден захотел получить убежище во Франции
  • Эксперт ООН по итогам визита в Монголию: добыча полезных ископаемых должна способствовать реализации прав человека
  • ЦРУ рассекретило данные о подготовке птиц-шпионов в годы холодной войны
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×