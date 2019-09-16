В кафе Санкт-Петербурга нашли труп гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Санкт -Петербурге в подсобке кафе "Бургер кинг" найден труп гражданина Узбекистана. Об этом сообщили российские СМИ. ссылаясь на правоохранительные органы.

Как сообщается, 14 сентября, директор ресторана фаст-фуда пришла на работу и направилась в подсобку, но дверь была заперта изнутри. Целый час начальница пыталась попасть в помещение и звонила на мобильник работнику, который должен был быть там.

Когда дверь вскрыли, женщина обнаружила тело повара ресторана, 26-летнего приезжего из Узбекистана, с ножевым ранением горла.

Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, вещи повара и ножи, что были в ресторане. Установили, что иначе, как изнутри, закрыть дверь подсобки было невозможно. Следов взлома и борьбы в кафе не нашли.

Идет проверка. Правоохранители предполагают, что уголовного фактора в деле о погибшем поваре может не быть.