Под Ташкентом водитель уснул за рулём и сбил насмерть двух пешеходов

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - В результате ДТП, произошедшем 15 сентября в Ташкентской области, один из пешеходов погиб на месте происшествия, другой скончался в больнице, сообщает UzNews.uz.

По данным издания, 15 сентября в 08:30 часов в Ахангаранском районе Ташкентской области 24-летний житель Андижанской области гражданин Р.Р., управляя автомобилем марки Lacetti, уснул за рулем.

В результате этого, водитель выехал на обочину дороги и сбил двоих пешеходов: 36-летнего и 34-летнего жителей Букинского района граждан У.А. и Ш.Н.

В результате столкновения гражданин У.А. скончался на месте происшествия от полученных травм. Ш.Н. был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.