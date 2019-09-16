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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом водитель уснул за рулём и сбил насмерть двух пешеходов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  В результате ДТП, произошедшем 15 сентября в Ташкентской области, один из пешеходов погиб на месте происшествия, другой скончался в больнице, сообщает UzNews.uz.

По данным издания, 15 сентября в 08:30 часов в Ахангаранском районе Ташкентской области 24-летний житель Андижанской области гражданин Р.Р., управляя автомобилем марки Lacetti, уснул за рулем.

В результате этого, водитель выехал на обочину дороги и сбил двоих пешеходов: 36-летнего и 34-летнего жителей Букинского района граждан У.А. и Ш.Н.

В результате столкновения гражданин У.А. скончался на месте происшествия от полученных травм. Ш.Н. был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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