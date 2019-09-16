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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шесть человек погибли на трассе Самара-Шымкент при лобовом столкновении авто

CA-NEWS (KZ) -  16 сентября в 03.45 часов на 934 км автодороги Самара-Шымкент, вблизи поселка Белкопа Айтекебийского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, передает Zakon.kz.

- Водитель автомашины марки Mazda Cronos житель Темирского района п.Шубаркудук, двигаясь со стороны поселка Карабутак в направлении Актобе, на 934 километре автодороги Самара- Шымкент вблизи поселка Белкопа, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Opel Vectra. От столкновения произошло возгорание Mazda (взорвался газобаллонный агрегат), - рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель Opel Vectra госпитализирован в ЦРБ Айтекебийского района, а супруга и сын от полученных травм скончались на месте аварии.

Водитель Mazda Cronos, его супруга, сын и внучка сгорели в салоне машины.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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