Глава МВД Таджикистана провёл встречи с руководителями таджикских диаспор в России

- Таджикистан, общество
- 15:33, 16 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода провёл встречи с руководителями и представителями таджикских диаспор в городах и областях России, передает НИАТ Ховар.
В ходе встреч министр внутренних дел поздравил гостей с 28-й годовщиной Государственной независимости Таджикистана и открытием второго агрегата Рогунской ГЭС, пожелал присутствующим успехов, удачи и процветания.
В свою очередь, представители таджикских диаспор выразили благодарность и признательность за поддержку и заботу президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, правительству и отметили, что постоянно находятся в сотрудничестве с государственными структурами.
Министр внутренних дел Таджикистана за плодотворное сотрудничество с органами внутренних дел вручил ряду представителей таджикской диаспоры в Российской Федерации медали «За сотрудничество» и Почетные грамоты.