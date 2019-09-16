Глава МВД Таджикистана провёл встречи с руководителями таджикских диаспор в России

CA-NEWS (TJ) - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода провёл встречи с руководителями и представителями таджикских диаспор в городах и областях России, передает НИАТ Ховар.



В ходе встреч министр внутренних дел поздравил гостей с 28-й годовщиной Государственной независимости Таджикистана и открытием второго агрегата Рогунской ГЭС, пожелал присутствующим успехов, удачи и процветания.

В свою очередь, представители таджикских диаспор выразили благодарность и признательность за поддержку и заботу президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, правительству и отметили, что постоянно находятся в сотрудничестве с государственными структурами.

Министр внутренних дел Таджикистана за плодотворное сотрудничество с органами внутренних дел вручил ряду представителей таджикской диаспоры в Российской Федерации медали «За сотрудничество» и Почетные грамоты.