Таджикистан и Турция могут организовать курсы по переподготовке дипломатических кадров
- Таджикистан, политика
- 16:17, 16 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Турция могут организовать курсы по переподготовке дипломатических кадров. Об этом было сказано в ходе встречи посла Таджикистана в Турции Махмадали Раджабиёна с председателем Дипломатической академии МИД Турецкой Республики Месутом Озджаном.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества с Дипломатической академией министерства иностранных дел Турецкой Республики, передает пресс-служба МИД РТ.
В частности, обсуждены вопросы, связанные с организацией курсов переподготовки дипломатических кадров. Стороны договорились о конкретных мерах в этом процессе.