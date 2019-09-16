Таджикистан и Турция могут организовать курсы по переподготовке дипломатических кадров

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Турция могут организовать курсы по переподготовке дипломатических кадров. Об этом было сказано в ходе встречи посла Таджикистана в Турции Махмадали Раджабиёна с председателем Дипломатической академии МИД Турецкой Республики Месутом Озджаном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества с Дипломатической академией министерства иностранных дел Турецкой Республики, передает пресс-служба МИД РТ.

В частности, обсуждены вопросы, связанные с организацией курсов переподготовки дипломатических кадров. Стороны договорились о конкретных мерах в этом процессе.