В Алматы выявили незаконно работающих иностранных врачей

CA-NEWS (KZ) - Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы провел внеплановую проверку ТОО «Private clinic Almaty», передаёт inAlmaty.kz.

Проверка выявила незаконно работающих иностранных врачей.

«В ходе проверки выяснилось, что иностранные граждане Ашеш Бхумкар и Гаятри Патанкар осуществляли незаконную медицинскую деятельность без наличия обязательного допуска к клинической практике», - сообщили в ведомстве.

По данным санврачей, ребёнок с диагнозом «Микротия. Полная артрезия слухового сустава» не нуждался в оперативном вмешательстве в виду особых клинических показаний. Материалы переданы в полицию.

«Ребёнок находился на протяжении пяти часов под наркозом. То, что было обещано ему, не было сделано», - сообщили в Комитете.

Детям с данным диагнозом осуществляют оперативное вмешательство в рамках бесплатной гарантированной помощи. В данной же клинике эта услуга стоит от 15 тысяч долларов.

Кроме того, с целью выявления незаконно работающих или незаконно пребывающих иностранцев в медицинских учреждениях Департамент совместно с сотрудниками УМС ДП Алматы провели проверку десяти медучреждений.

«К сожалению, ни в одной из них не были представлены дипломы. В одном из центров помощь оказывали без сертификата допуска к клинической практике, в других врачи работали без соответствующих лицензий. Прежде чем получить медицинскую помощь, необходимо убедиться в наличии документов», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее глава Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова предупреждала жителей мегаполиса об опасности бадов, которые выписывают иностранные врачи.