США предоставило Узбекистану оборудование для обнаружения радиации на границе с Афганистаном

CA-NEWS (UZ) - 15 сентября посол США Дэниел Розенблюм и Специальный представитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев приняли участие в церемонии передачи оборудования на «Мосте дружбы», соединяющем Афганистан с Узбекистаном.

Как сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте, оборудование для обнаружения радиации, предоставленное Национальным управлением по ядерной безопасности Министерства энергетики США (DOE / NNSA), поможет Узбекистану бороться с контрабандой радиоактивных материалов в важном международном пункте пересечения границы.

«Я рад объявить о новой вехе в сотрудничестве между нашими двумя странами в области международной ядерной безопасности. Сегодня мы осуществляем первую фазу проекта передачи оборудования для обнаружения радиации Министерством энергетики США Государственному таможенному комитету Узбекистана. Это важный шаг в развитии сотрудничества между США и Узбекистаном в области безопасности границ», - отметил посол Розенблюм.

Поскольку традиционные средства безопасности, такие как рентгеновские сканеры и металлоискатели, не могут обнаружить излучение, специальное оборудование для обнаружения излучения является необходимым и эффективным средством предотвращения контрабанды через границы. Недавно установленное оборудование на мосту Дружбы включает в себя радиационные портальные мониторы для сканирования движения транспортных средств и пешеходов, мобильные системы обнаружения и ручные / портативные детекторы.

«Соединенные Штаты и Узбекистан уже тесно сотрудничают, чтобы обезопасить границу с Афганистаном и пресечь незаконное перемещение наркотиков, одновременно облегчая законный поток людей и товаров. Благодаря этой важной новой возможности мы расширим наше сотрудничество в борьбе с контрабандой ядерных и других радиоактивных материалов», - сказал посол Розенблюм.