Парламент Узбекистана и Госдума РФ договорились о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер Законодательной палаты Оли Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов подписали Соглашение о межпалатном сотрудничестве, предусматривающее создание постоянно действующего парламентского механизма взаимодействия.

Церемония подписания прошла 16 сентября в Ташкенте, передает Парламентская газета.

Вячеслав Володин выразил надежду на то, что с подписанием соглашения отношения между палатами будут развиваться более эффективно, а главы профильных комитетов смогут работать напрямую.

«Мы надеемся, что соглашение даст новый мощный импульс нашему партнёрству», — сказал, в свою очередь, Исмоилов.

В тексте документа отмечается, что активный диалог между нижними палатами российского и узбекского парламентов будет способствовать развитию многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, образовательной, культурной и иных областях. Такое взаимодействие отвечает интересам Москвы и Ташкента, подчеркивается в соглашении.

«Стороны сотрудничают в соответствии с законодательствами своих государств и в рамках своей компетенции способствуют укреплению отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в различных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в тексте.

Парламентарии также намерены содействовать установлению постоянных связей между комитетами и комиссиями, депутатскими группами, обмениваться делегациями в целях изучения практики разработки и принятия законодательных актов, опыта парламентской деятельности.

«Стороны проводят консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, осуществляют взаимодействие​ и оказывают поддержку друг другу в рамках международных организаций и конференций», — говорится в тексте соглашения.

Визит Вячеслава Володина в Узбекистан стал первым визитом спикера российской нижней палаты в республику с 2006 года.