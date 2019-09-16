В Таджикистане меньше всех из госбюджета получают промышленный и социальный сектора

CA-NEWS (TJ) - Промышленность, строительство, социальное страхование и социальная защита населения в Таджикистане финансируются из государственного бюджета меньше других отраслей.

По данным министерства финансов республики, объем госфинансирования сектора промышленности и строительства на начало июля этого года составил всего 74,5 млн. сомони, что на 17,6% или на 15,9 млн. сомони меньше уточненного плана, передает Avesta.

В структуре расходов государственного бюджета доля финансирования указанных отраслей составляет всего 0,7% от общего размера.

По данным источника, общая сумма финансирования сектора социального страхования и социальной защиты за этот период составил 142,5 млн. сомони, что на 38,2% или на 88,2 млн. сомони меньше от предусмотренного. В структуре расходов государственного бюджета доля финансирования данной сферы составляет 1,3% от общего размера.

В ведомстве отмечают, что расходная часть госбюджета за этот период составила 11 млрд. 13,1 млн. сомони ($1,1 млрд.), что составляет 88,3% в процентном исполнении от общего объема.

Кроме топливно-энергетического комплекса, остальные отрасли не были профинансированы в полном объеме. Финансирование топливно-энергетического комплекса составило свыше 2,2 млрд. сомони, что на 6,3% больше уточненного плана. Большая часть указанных средств были направлены на финансирование строительства Рогунской гидроэлектростанции.