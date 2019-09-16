Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина стала золотым призёром Парижского турнира

CA-NEWS (UZ) - В Париже завершилось ещё одно крупное соревнование по спортивной гимнастике. Этот турнир послужил своеобразной подготовкой перед чемпионатом мира, который пройдёт в следующем месяце в Штутгарте.

44-летняя гимнастка из Узбекистана Окасана Чусовитина, выступавшая в упражнении опорного прыжка, завоевала 14.300 баллов и золотую медаль. Серебром и бронзой удостоились представители сборной Венгрии и Чили. Ещё одна наша спортсменка Индира Улмасова по своим показателям стала восьмой

на рейтинге турнира.

Спортивная гимнастика. Париж. Опорный прыжок.

1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) — 14.300

2. Сара Петер (Венгрия) — 13.900

3. Франческа Санти (Чили) — 13.750 .

Напомним, что Чусовитина - олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. В настоящее время выступает за Узбекистан. Единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в 7 летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Заслуженный мастер спорта СССР (1991).