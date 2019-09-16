Атака дронов на нефтяные компании Saudi Aramco. Фото из космоса

CA-NEWS (CA) - В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco (в Абкайке и Хурайсе) были атакованы дронами. В результате происшествия добыча нефти сократилась на 50%.

В Сети появились кадры из космоса, сделанные после атаки дронами нефтяных объектов в Саудовской Аравии. На них видны последствия случившегося. Снимки были сделаны в воскресенье 15 сентября 2019 года правительством США и опубликованы изданием Associated Press.

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Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, рассказавшие ряд деталей произошедшего. Но госсекретарь Майк Помпео вскоре после нападения заявил, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии, "террористическая атака" также привела к снижению добычи попутного газа на 56,6 млрд кубометров в сутки. Этот объем используется для производства порядка 700 тысяч баррелей сжиженных газов, что приведет к сокращению поставок этана и сжиженного природного газа также примерно на 50%.





