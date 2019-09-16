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  16 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новый Toyota Land Cruiser 300: названа дата премьеры

CA-NEWS (CA) -  Премьера нового Toyota Land Cruiser 300 состоится осенью 2020 года, сообщает японский портал Best Car.

Сообщается, что у внедорожника будет как минимум 1 гибридная силовая установка. Она разработана специально для этой модели.

Основанная на 3,5-литровом V6 с турбонаддувом схема окажется одновременно мощной и экономичной, но получит ли Land Cruiser 300 полноценный электромотор или стартер-генератор, пока не уточняется.

Известно, что мотор для внедорожника разрабатывают "с нуля" потому, что новое поколение "Cruiser" планируется снова сделать рыночным долгожителем.

Кроме того, по требованиям экологов внедорожник должен полностью лишиться восьмицилиндровых моторов.

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Напомним, что нынешнее поколение внедорожника — Toyota Land Cruiser 200 — было представлено осенью 2007 года.

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