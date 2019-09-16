С Тохтара Тулешова, обвиненного в попытке захвата власти в Казахстане, взыскали $3 млн

CA-NEWS (KZ) - С Тохтара Тулешова, обвиненного в попытке захвата власти в Казахстане, взыскали 1,2 миллиарда тенге ($3,1 млн) в пользу государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.

С 2017 года в производстве государственного судебного исполнителя на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании с Тулешова Т. в доход государства 1,4 млрд. тенге.

Изучив материалы производства, установили имущества должника в уставном капитале ТОО, переданные в качестве активов, на которых долгое время не могли обратить взыскания.

После вмешательства прокуратуры города государственному судебному исполнителю удалось провести оценку имущества и по определению суда передать их в доход государства.

Таким образом, в рамках исполнительного производства обеспечено исполнение приговора суда в отношении Тулешова Т. поступление в бюджет имущества должника на общую сумму 1 млрд. 215 млн. тенге ($3,1 млн).

Дальнейшее исполнение приговора суда находится на контроле.

Напомним, Тохтар Тулешов, известный как "пивной король" (был владельцем Шымкентского пивоваренного завода), был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте.

По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.

В ноябре 2016 года Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, дома, земельные участки, денежные средства и ювелирные изделия.