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  17 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Погранвойска Таджикистана прокомментировали кризис на границе с Кыргызстаном
Площадка Футбольное поле, село Максат Лейлекского района
Площадка Футбольное поле, село Максат Лейлекского района
// Turmush

CA-NEWS (TJ) -  Пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщает, что сторона Кыргызстана 16 сентября 2019 года в 18:45 часов на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения. Жители махалли Бахор воспротивились этим незаконным действиям граждан Кыргызской Республики и потребовали у них прекратить строительные работы.

Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооружённых граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения, говорится в официальном заявлении погранвойск Таджикистана.
В настоящее время на месте событий находятся представители соответствующих органов двух стран и проводят среди населения разъяснительные работы для нормализации обстановки.
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